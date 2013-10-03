У Сімферополі розпочався опалювальний сезон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, через негоду, міськвиконком Сімферополя ухвалив рішення розпочати опалювальний сезон для жилого фонду міста з сьогоднішнього дня, 3 жовтня.

У рішенні сказано: «Орендному підприємству "Кримтеплокомуненерго", Сімферопольській електроцентралі ТОВ "КримТЕЦ", ТОВ "Кримтеплосбереження", а також іншим підприємствам, що виробляють тепло, розпочати здійснювати подачу теплової енергії на об`єкти, що мають акти готовності систем центрального опалення до прийому теплоносія».

Згідно з повідомленням, в адміністративному центрі Криму більш як 1400 житлових будинків підключено до центрального опалення.

Тепло до шкіл, дитсадків і лікарень мали розпочати подавати з 2 жовтня.

Відповідно до повідомлення Кримського управління ДержСНС, 4-6 жовтня на півострові очікується зниження нічних температур повітря до одного-шести градусів тепла, у степових і передгірних районах на поверхні ґрунту і місцями в повітрі приморозки від мінус трьох градусів до нуля.

Довідка УНІАН. У 2012 році Сімферополь розпочав опалювальний сезон 12 листопада.