У Сімферополі другокласник «замінував» свою школу

У Сімферополі 7-річний хлопчик повідомив про "замінування" своєї школи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС в Криму, вибуховий пристрій шукали в другій половині дня 2 жовтня в приміщенні школи №36 по вул. Балаклавській. Заняття в школі на той час закінчилися, що значно спростило заходи з евакуації людей. Після кількох годин пошуків правоохоронці не знайшли підозрілих предметів. Міліціонери висунули версію, що виклик хибний: про замінування по телефону повідомили дитячим голосом.

Незабаром того, хто дзвонив, знайшли. Ним виявився учень другого класу "замінованого" навчального закладу. «Його батьки мають відшкодувати багатотисячні збитки за виїзд десятка автомобілів на хибний виклик», - повідомили в ГУ МВС.