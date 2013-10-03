8 членів багатодітної сім'ї отруїлися обідом

У місті Новий Буг Миколаївській області 8 членів багатодітної сім`ї госпіталізовано до інфекційного відділення Новобузької центральної районної лікарні після спільного обіду.

Як повідомили УНІАН в Управлінні охорони здоров`я Миколаївської облдержадміністрації, станом на 2 жовтня було зареєстровано 9 екстрених повідомлень про хворих з ознаками кишкових захворювань. Під час госпіталізації у 8 осіб, зокрема трьох дітей віком до 17 років, встановлено діагноз «гострий ентероколіт середньому ступеню тяжкості». Ще один хворий (дорослий) з легким перебігом захворювання перебуває на амбулаторному лікуванні.

Усі хворі є членами багатодітної сім`ї. Всього в обіді брали участь 18 осіб, зокрема 10 дітей.

"Фахівцями Баштанського міжрайонного управління Держсанепідслужби і міжрайонного відділу лабораторних досліджень розпочато розслідування. У вогнищі проведена завершальна дезинфекція. Всього оглянуто і обстежено лабораторно 18 осіб. Відібрано матеріал для лабораторних досліджень об`єктів навколишнього середовища. Робота у вогнищі триває. Ситуація перебуває під контролем", - повідомив УНІАН прес-секретар обласного управління охорони здоров’я Юрія Багрянцев.