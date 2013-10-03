На Львівщині немовля отруїлося чадним газом

У Львівській області, в результаті використання газової плити для обігріву помешкання, немовля потрапило в реанімацію.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 2 жовтня о 22.25 в селі Немирів Яворівського району в реанімаційне відділення Яворівської центральної районної лікарні була доставлена

дівчинка 2013 року народження, яка отруїлася чадним газом. Причина події – з’ясовується.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН від мешканців села Немирів, з настанням похолодання батьки дитини вмикали для обігріву помешкання газову плиту, що і призвело до трагічних наслідків.