На Львівщині немовля отруїлося чадним газом
15:24, 03 жовтня 2013Новини регіонів
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Газовою плитою обігрівали помешкання
У Львівській області, в результаті використання газової плити для обігріву помешкання, немовля потрапило в реанімацію.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 2 жовтня о 22.25 в селі Немирів Яворівського району в реанімаційне відділення Яворівської центральної районної лікарні була доставлена
дівчинка 2013 року народження, яка отруїлася чадним газом. Причина події – з’ясовується.
Як стало відомо кореспонденту УНІАН від мешканців села Немирів, з настанням похолодання батьки дитини вмикали для обігріву помешкання газову плиту, що і призвело до трагічних наслідків.
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