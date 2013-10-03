У Кіровоградській області грибами отруїлася 11-річна дитина
17:09, 03 жовтня 2013Новини регіонів
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Стан середнього ступеня тяжкості
У Кіровоградській області грибами отруїлася 11-річна дівчинка.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в області, жителька с. Недогарки Олександрійського району потрапила до реанімаційного відділення Олександрійської центральної районної лікарні з діагнозом отруєння грибами вчора, 2 жовтня.
Наразі стан хворої середнього ступеня тяжкості.
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