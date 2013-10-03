У Миколаєві на трамвайній зупинці знайшли артснаряд у пакеті

У Миколаєві на трамвайній зупинці по вул. Дмитрієва двірник виявив артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області, сьогодні, 3 жовтня, двірник прибирав вулицю і помітив на зупинці пакет, в якому лежало щось важке, як виявилося пізніше, - артснаряд.

"На місці події співробітники правоохоронних органів виставили охорону, було перекрито рух трамваїв, оточено цілий квартал, щоб забезпечити безпеку громадян", - повідомили в ДСНС.

Фахівці оглянули снаряд і дійшли висновку, що він не містить вибухонебезпечної речовини всередині і не представляє загрози.