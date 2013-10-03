В Черкасах через холод закрили пологовий будинок №2

Роботу черкаського пологового будинку №2, який знаходиться у Південно-Західному районі Черкас, з 2 жовтня тимчасово обмежено.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, таке рішення прийнято через відсутність опалення у цьому мікрорайоні міста.

Згідно з повідомленням, початок опалювального сезону у Південно-Західному районі Черкас затримується у зв’язку з проведенням ремонтних робіт Черкаською ТЕЦ.

Через тимчасове закриття пологового будинку №2 майбутніх мам на планову госпіталізацію та пологи направляють до «Центру матері та дитини». А жінок, які не потребують інтенсивного лікування, відпускають додому.

На сьогоднішній день немає також централізованого опалення у міській дитячий лікарні. Відділення обігрівається електричними обігрівачами. Пацієнтів переводять на денний стаціонар, а на стаціонарне лікування залишають лише тих, котрі потребують цілодобового медичного нагляду.

За даними служб, які проводять ремонт тепломережі, вони беруть на себе зобов’язання до вечора 4 жовтня завершити реконструкцію мережі і запустити опалення в мікрорайоні.

Як повідомляв УНІАН, в Черкасах опалювальний сезон в об’єктах соціальної сфери розпочався 1 жовтня.

У житловий фонд у Черкасах почали подавати теплоносій 2 жовтня і обіцяють повністю підключити до опалення протягом п’яти діб.

Голова облдержадміністрації Сергій Тулуб пообіцяв, що до 5 жовтня обігріватимуться всі установи соціальної сфери в області.