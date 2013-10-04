Донеччина: у Слов'янську канікули розпочнуться 7 жовтня

У місті Слов`янськ Донецької області через холодну погоду початок канікул у школах перенесено на 7 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у Слов`янській міській раді з посиланням на начальника відділу освіти міськради Олександра Зубарєва.

За його словами, «діти знову розпочнуть навчання 21 жовтня».

За інформацією вчителів однієї зі слов`янських шкіл, спочатку осінні канікули було намічено на 15 жовтня, але у зв`язку з похолоданням і заради економії енергоресурсів, які використовуються для опалення навчальних закладів, канікули оголосили на тиждень раніше.

Водночас, 2 жовтня на засіданні виконавчого комітету м. Слов`янська було ухвалено рішення з 3 жовтня в місті розпочати опалювальний сезон.

«У зв`язку зі значним похолоданням, 3 жовтня в Слов`янську починають працювати котельні. Тепло подаватиметься до лікарень, дитячих садків і житлових будинків», - повідомили в міськраді.