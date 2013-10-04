Сумщина: порушник кордону підірвав себе та прикордонників

4 жовтня у пункті пропуску «Бачівськ» Сумської області порушник кордону підірвав себе та двох прикордонників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Порушник загинув, прикордонники в тяжкому стані госпіталізовані, йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, 4 жовтня о 00.15 в міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Бачівськ» (Сумська область, українсько-російська ділянка кордону) на в’їзд в Україну з Росії прибув мікроавтобус марки «Мерседес» молдовської реєстрації з 4 пасажирами – громадянами Молдови.

Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили ще одного чоловіка, який ховався в салоні. Попередньо встановлено, що в такий саме спосіб він безперешкодно перетнув російський пункт пропуску «Троєбортне».

Для додаткової перевірки затриманого було переведено до кабіни паспортного контролю, де він надав прикордоннику паспорт громадянина Росії. У ході перевірки документу було встановлено, що він йому не належить, зазначається в повідомленні.

«О 00.44 під час проведення співбесіди затриманий громадянин здійснив підрив себе невідомим вибуховим пристроєм, під час якого загинув та було поранено двох прикордонників: старшого прапорщика Миколу Усок та старшину Руслана Божок», - поінформували в прикордонному відомтсві.

Поранені співробітники ДПСУ о 01.15 направлені каретою швидкої допомоги до районної лікарні м. Глухів. Стан їхнього здоров’я тяжкий.

«З Центрального клінічного госпіталю ДПСУ направлено реамобіль з досвідченими лікарями. Сім’ям поранених прикордонників надається всіляка допомога», - запевнили також у прес-службі.

На місці події працює спільна слідча-оперативна група прокуратури, МВС, СБУ та ДПСУ.

Українсько-російську ділянку переведено на режим посиленої охорони кордону.

На даний час тимчасово припинено пропуск осіб та транспортних засобів через пункт пропуску «Бачівськ», співробітники ДАІ Сумської області здійснюють їх перенаправлення на сусідні пункти пропуску. Поінформовано російську сторону.

Голова Держприкордонслужби Микола Литвин вночі прибув на місце події.