У Житомирі переатестують лікарів, через яких померла жінка

У Житомирі встановлено ряд похибок у діях медиків, які рятували жінку, що померла на території лікарні. Їх направлять на позачергову атестацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у наказі начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації Олександра Торбаса (№1113), розміщеному на сайті Житомирської ОДА.

"Питанню організації надання медичної допомоги в роботі департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації приділяються значна увага. Разом з тим, в діяльності окремих лікувальних закладів області вказане питання не знаходить ділового впровадження та контролю організації надання медичної допомоги. Так, 19 вересня 2013 року на території Житомирської ЦРЛ стався прикрий випадок раптової смерті гр. І. В діях медичних працівників райлікарні, які достеменно вивчалися комісією департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації, встановлено ряд організаційних похибок, що суттєво не могли вплинути на раптовий перебіг захворювання, але разом з тим були оцінені як не в повному обсязі надання медичної допомоги", - йдеться у наказі.

Через це Торбас наказав терміново направити на позачергову атестацію для визначення знань та практичних навичок медичних працівників, причетних до надання медичної допомоги постраждалій жінці. Також начальник департаменту доручив провести науково-практичну конференцію та навчання з медичним персоналом лікарні з питань надання невідкладної медичної допомоги, особливо при серцево-судинних та легеневих і церебральних захворюваннях.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня на Житомирщині розпочато досудове розслідування за фактом ненадання медичної допомоги 73-річній жінці, якій стало зле на території лікарні. Жінка померла.

За словами керівника Сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алли Ващенко, до міліції звернувся син померлої із заявою про відмову медиків негайно надати допомогу його матері. Чоловік повідомив, що коли жінці стало недобре, рідні звернулися до медичних працівників, які перебували у найближчій будівлі лікарні. Однак ті не одразу кинулися надавати хворій невідкладну медичну допомогу і через деякий час жінка померла, за попередніми висновками експертів, через серцеву недостатність.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 Кримінального кодексу України, за ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, якщо це спричинило смерть людини, передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 4 років або позбавленням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років .