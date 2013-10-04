У Києві вже опалюється майже 90% лікарень

У Києві до опалення підключено вже 3 тис. 125 житлових будинків усіх форм власності (31% від загальної кількості).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ «Київенерго».

Загалом впродовж чотирьох діб від початку опалювального сезону фахівці компанії підключили до централізованого опалення 4 тис. 410 столичних споживачів.

Зокрема, станом на 7.00 ранку 4 жовтня до тепла підключено 383 столичних шкіл (82% від загальної кількості), 484 дитячих садочків (96,4%) та 347 лікувальних закладів (87,4%).

Кількість будинків з теплом за останню добу збільшилася більш ніж на 13%. Найбільша кількість споживачів підключена до тепла у Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Шевченківському, Деснянському та Подільському районах столиці.

Як повідомлялося, згідно з розпорядженням КМДА, процес підключення об’єктів соцсфери до централізованого опалення розпочався 30 вересня. Одночасно із запуском теплоносія до об’єктів соціальної сфери фахівці «Киъвенерго» з 1 жовтня розпочали поетапне підключення житлових будинків.