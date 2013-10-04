У Глухові прикордонників рятують три бригади лікарів

У місті Глухів Сумської області в центральній районній лікарі три бригади лікарів намагаються врятувати життя постраждалим під час вибуху на пункті пропуску «Бачівськ» прикордонникам.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний лікар Глухівської ЦРЛ Володимир Лютов, операції проводять бригади лікарів Глухівської ЦРЛ, клінічного госпіталю Держприкордонслужби та медиків, які прибули із Сум. Стан одного потерпілого медики оцінюють як тяжкий.

«Численними осколками в них уражені обличчя, руки і тіло в області живота. В одного прикордонника дуже уражена права рука, на якій пошкоджено близько 10 сантиметрів артерії, також є проникаюче поранення правого ока, але воно живе. Що стосується іншого постраждалого, то його життю нічого не загрожує», - зазначив Лютов.

Як повідомляв УНІАН, у пункті пропуску «Бачівськ» Сумської області порушник кордону підірвав себе. У результаті інциденту порушник загинув. Вибухом поранені двоє прикордонників 32-річний старшина і 43-річний старший прапорщик. У тяжкому стані їх було госпіталізовано. Після цього Державна прикордонна служба України перевела охорону українсько-російської ділянки кордону в посилений режим. На місці пригоди працює спільна слідча-оперативна група прокуратури, МВС, СБУ та ДПСУ.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст.15, 115 п.5 (замах на вбивство), ст.201 (контрабанда), ст.358 (підроблення документів, використання підроблених документів), ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).