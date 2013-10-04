Потерпілі внаслідок вибуху прикордонники житимуть – медики

Життю постраждалих у результаті вибуху в пункті пропуску «Бачівськ» Сумської області на україно-російському кордоні Миколи Усока та Руслана Божка нічого не загрожує.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний лікар Глухівської центральної районної лікарні Сумської області Володимир Лютов.

За його інформацією, інспектор Державної прикордонної служби України Усок переніс майже тригодинну операцію і перебуває у тяжкому, але стабільному стані в реанімації.

«Потерпілий перебуває у тяжкому стані. Закінчилася операція, яка тривала близько 2,5-3 годин. Оперувала бригада судинних хірургів. Йому поставили протез судини плечової артерії, близько 17-20 см, так як в районі ліктьового згину циркулярно пошкоджені м`які тканини, нерви, судини. В результаті нам вдалося врятувати руку. Крім того, в Усока проникаюча травма ока. За попередніми прогнозами, зір буде збережений. Разом з тим ми не виключаємо втрату зору на 15-20%. Наразі він перебуває в реанімації. Зараз його життю нічого не загрожує», - розповів Лютов.

Також головлікар ЦРЛ зазначив, що хворий втратив близько 2,5 л крові.

Стан здоров`я іншого постраждалого прикордонника Божка медики оцінюють як середнього ступеня тяжкості.

«У другого постраждалого легкі поранення осколками кистей обох рук, тулуба, живота. Поки що він залишається в травматологічному відділенні. Його стан середньої тяжкості. Життю Божка теж нічого не загрожує», - зазначив Лютов.

Прикордонники Сумського прикордонного загону наразі здають кров для своїх колег.

Вирішується питання про перевезення обох постраждалих прикордонників до Києва для подальшого лікування.

Як повідомляв УНІАН, у пункті пропуску «Бачівськ» Сумської області порушник кордону підірвав себе. У результаті інциденту порушник загинув. Двох прикордонників поранено. Постраждалими є 32-річний старшина і 43-річний старший прапорщик. У тяжкому стані їх було госпіталізовано. Після цього Державна прикордонна служба України перевела охорону українсько-російської ділянки кордону в посилений режим. На місці пригоди працює спільна слідча-оперативна група прокуратури, МВС, СБУ та ДПСУ.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст.15, 115 п.5 (замах на вбивство), ст.201 (контрабанда), ст.358 (підроблення документів, використання підроблених документів), ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).