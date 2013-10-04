У Луганську від переохолодження померла 53-річна жінка

Сьогодні, 4 жовтня, до чергової частини Ленінського райвідділу луганського міського управління міліції від чергового швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що біля будинку № 19-А по вулиці Коцюбинського в Луганську виявлений труп 53-річної жінки без видимих ознак насильницької смерті.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Луганській області, попередня причина смерті – переохолодження.

Міліція також спростувала інформацію, розміщену в Інтернет-мережі про те, що ця жінка була співробітником луганської міліції. «Не відповідає дійсності, тому що дана громадянка не проходила службу в органах внутрішніх справ Луганської області», - зазначено в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, в останні дні вересня та на початку жовтня синоптики фіксують в Україні значне похолодання.