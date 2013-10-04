У Севастополі опалювальний сезон почнеться з 15 жовтня.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації (СМДА), відповідне розпорядження «Про початок зимового експлуатаційного періоду об`єктів теплопостачання опалювального сезону 2013/14 року» підписав голова СМДА 3 жовтня.

Пропалювання в будинках з централізованою системою опалення почнуть у тому разі, якщо середня температура зовнішнього повітря упродовж трьох днів не перевищуватиме 8 °C.

Опалення об`єктів соціальної сфери, відповідно до розпорядження голови СМДА, буде почато при зниженні температури в приміщеннях нижче встановлених законодавством України санітарних норм.

Раніше представники керівництва міста заявляли про готовність міського комунального господарства до опалювального сезону.

Сьогодні, 4 жовтня, в Севастополі час від часу спостерігалася пороша. Згідно з прогнозами синоптиків, температура повітря не підніметься вище 5 градусів.