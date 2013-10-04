Чернігівщина: при пожежі в будинку загинули двоє людей

17:25, 04 жовтня 2013
Новини регіонів
0

Порушення правил експлуатації печі

У Чернігівській області під час пожежі в приватному житловому будинку в селі Пльохів загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інформація про виникнення пожежі надійшла до рятувальних служб сьогодні о 03.49.

На місце події прибули пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС із селища Михайло-Коцюбинське та вогнеборці пожежної команди с. Шибиринівка.

Оскільки в населеному пункті відсутні придатні для гасіння вододжерела, рятувальникам довелося їздити заправляти водою пожежні автомобілі до найближчого озера, розташованого на відстані 5 км.

В результаті на гасіння вогню пожежним довелося витратити майже годину. У ході ліквідації пожежі в помешканні були виявлені тіла загиблих господині будинку та її співмешканця.

За попередньою версією, загоряння сталося через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter