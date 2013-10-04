Чернігівщина: при пожежі в будинку загинули двоє людей

У Чернігівській області під час пожежі в приватному житловому будинку в селі Пльохів загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інформація про виникнення пожежі надійшла до рятувальних служб сьогодні о 03.49.

На місце події прибули пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС із селища Михайло-Коцюбинське та вогнеборці пожежної команди с. Шибиринівка.

Оскільки в населеному пункті відсутні придатні для гасіння вододжерела, рятувальникам довелося їздити заправляти водою пожежні автомобілі до найближчого озера, розташованого на відстані 5 км.

В результаті на гасіння вогню пожежним довелося витратити майже годину. У ході ліквідації пожежі в помешканні були виявлені тіла загиблих господині будинку та її співмешканця.

За попередньою версією, загоряння сталося через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.