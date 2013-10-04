У Львові в підвалі багатоповерхівки знайшли артснаряд

У Львові з підвалу багатоповерхового будинку вилучено артилерійський снаряд.

Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій, сьогодні о 10-й годині рятувальники отримали інформацію від працівників житлово-будівельного кооперативу про те, що на вул. Ю. Липи, 10, під час очищення від побутового сміття підвальних приміщень 9-поверхового житлового будинку було виявлено вибухонебезпечний предмет.

Про знахідку було повідомлено правоохоронні органи та подано термінову заявку на вилучення і знешкодження боєприпасу до 2-го спеціального центру швидкого реагування Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Піротехнічна група, прибувши на місце події, ідентифікувала вибухонебезпечний предмет як 75-міліметровий артилерійський снаряд часів війни.

Боєприпас вилучили з підвального приміщення багатоповерхівки для подальшого знешкодження у встановленому порядку, йдеться в повідомленні.