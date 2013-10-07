На Черкащині перезатарять понад 20 тонн непридатних пестицидів

В Черкаській області у Тальнівському районі цього тижня розпочалося перезатарення непридатних пестицидів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тальнівської райдержадміністрації Черкаської області, в районі залишається понад 20 тонн непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, які назбиралися ще з радянських часів на колишніх, в переважній більшості, зруйнованих хімскладах.

Для проведення робіт з перезатарення пестицидів, сільради району перерахували на рахунок управління агропромислового розвитку Тальнівської райдержадміністрації 64 тис. грн.

Роботи з перезатарення пестицидів проводять спеціалісти аварійно-рятувального загону спецпризначення Держслужби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області. Пестициди, які є джерелом забруднення ґрунту, атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод високотоксичними хімічними елементами та їх сполуками, збираються та герметично упаковуються в спеціальну тару. В такому вигляді вони будуть зберігатися в пристосованому приміщенні, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу, до моменту їх вивезення. Роботи планується провести за 7-10 днів.

Торік в Тальнівськом районі було перезатарено у герметичні ємкості та вивезено близько 24 т небезпечних речовин.