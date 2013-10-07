У Львові у квартирі багатоповерхівки дитина отруїлася газом

У Львові чадним газом отруїлися двоє осіб, в тому числі 12-річна дитина.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, надзвичайна подія сталася 5 жовтня о 22.53 в квартирі, розташованій на першому поверсі п‘ятиповерхового житлового будинку на вулиці Грінченка у Львові.

Дитину у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано у реанімаційне відділення Львівської міської дитячої клінічної лікарні, а дорослу особу після надання медичної допомоги (проходження барокамери) у Львівській обласній клінічній лікарні відпустили додому.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» перекрито подачу газу в квартиру. Причина події з’ясовується.