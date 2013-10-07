На весіллі вибухнула гармата з феєрверками: юнаку відірвало кисть
10:35, 07 жовтня 2013Новини регіонів
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Інцидент на Львівщині
На Львівщині під час святкування весілля феєрверком травмовано двох юнаків.
Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, нещасний випадок стався 6 жовтня близько 10.30 у с. Кротошин Пустомитівського району.
В ході весільної церемонії стався розрив гармати з феєрверками, внаслідок чого було травмовано двох осіб. У 23-річного юнака відірвало кисть, а у 20-річного лікарі діагностували проникаюче поранення рогівки ока, йдеться в повідомленні.
Постраждалих було госпіталізовано в лікарні Львова.
Причина події з’ясовується, проводиться дослідча перевірка.
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