У Києві без опалення - третина житлових будинків

У Києві станом на ранок 7 жовтня до централізованого опалення підключено 6 тис. 568 житлових будинків (66% від загальної кількості).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ «Київенерго».

Найбільше житлових будинків підключено у Деснянському (90,2%), Подільському (97,7%) Дніпровському (77,3%), Святошинському (80%), Шевченківському (74,5%) районах столиці.

Завершити процес підключення житлового фонду столиці до тепла планується 9 жовтня.

«Вперше за останні роки ми підключаємо житлові будинки одночасно із об’єктами соціальної сфери. Щодня фахівці Компанії підключають в середньому 1300-1600 об’єктів, що у півтора разу більше, ніж у минулі роки. Як і планувалося, 9 жовтня ми плануємо завершити процес підключення житлового фонду столиці до тепла», – зазначив генеральний директор ПАТ «Київенерго» Олександр Фоменко.

Водночас, за даними прес-служби, станом 7 жовтня до опалення підключені практично всі дитячі садочки – 521 (99% від загальної кількості).

Також до тепла підключені майже усі столичні школи та лікувальні установи, стверджують в «Київенерго». Так, станом на ранок 7 жовтня з теплом вже 460 шкіл, що становить 98,1% від загальної кількості. До централізованого опалення також підключено 378 (або 95,2%) лікувальних закладів. З теплом, зокрема, 100% пологових будинків та стаціонарних відділень, залишилося підключити господарчі блоки та деякі поліклініки, йдеться в повідомленні.

Відсутність теплопостачання у решти шкіл та лікувальних установ пояснюється здебільшого пошкодженнями абонентських тепломереж, відсутністю необхідних заявок від закладів на підключення та пошкодженням тепломереж, які знаходяться на балансі компанії, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, процес підключення об’єктів соцсфери до централізованого опалення розпочався в Києві 30 вересня. Із 1 жовтня розпочато поетапне підключення житлових будинків.