У Луганську 37% дитсадків і шкіл не підключено до опалення

У Луганську на ранок 7 жовтня не підключено до опалення 37% дитячих садків і шкіл і 70% житлового фонду.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської міської ради, зазначивши, що з 128 котельних у роботі 101.

За даними прес-служби, з 60-ти дитячих садків з теплом вже 38, з 62-х шкіл - 39. Підключено всі комунальні лікувальні установи за винятком 2-ої дитячої лікарні, що безпосередньо пов`язано із запуском котельної «Західна», пуск якої намічений на найближчий час, наголошується в повідомленні.

У прес-службі також поінформували, що теплоносій подано в 553 житлових будинки – трохи більш як 30% житлового фонду Луганська. Для запуску в роботу котельної «Східна», яка опалює житловий фонд найбільшого Жовтневого району міста, необхідний стабільний тиск газу, якого на даний момент в повному обсязі немає, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з різким погіршенням погодних умов виконавчий комітет Луганської міської ради ухвалив рішення почати опалювальний сезон з 3-го жовтня.

Луганський міський голова дав 10-денний термін на 100% запуск теплоносія в обласному центрі.