У Львові призупинили опалювальний сезон
18:08, 07 жовтня 2013Новини регіонів
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Через підвищення температури
У Львові з понеділка, 7 жовтня, у зв’язку із підвищенням температури зовнішнього повітря та зверненнями мешканців, львівське міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» заявило про призупинення подачі теплоносія в житлові будинки.
Про це сьогодні повідомили УНІАН у “Львівтеплоенерго”.
У повідомленні також зазначається, що в разі зниження температури, подачу опалення відновлюватимуть.
Як повідомляв УНІАН, 30 вересня в місті розпочався опалювальний сезон для закладів освіти та медицини, а впродовж 1-3 жовтня планувалося завершити підключення житлового фонду міста.
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