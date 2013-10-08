У Житомирській області хлопець упав у водонапірну вежу.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, на пункт зв’язку 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Народичі Житомирської області надійшло повідомлення про те, що у с. Межиліска у водонапірну башту впала дитина. Телефонувала матір хлопчика. По прибуттю рятувальників на місце події було встановлено, що висота вежі становить близько 25 м, її внутрішній об’єм – 35 куб м. Воду з башти вже злили і потерпілий, 16-річний хлопець, стояв на дні по пояс у воді.

Як з’ясувалося, юнак ловив голубів і заліз у вежу. Внутрішня драбина була стара та подекуди поламана. Хлопець послизнувся та впав. Злякавшись, почав кричати, завдяки чому його почули люди, які проходили неподалік.

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій піднялися на вежу, потрапили всередину. Після цього потерпілому на мотузці спустили пожежний ремінь. Піднявши постраждалого, рятувальники передали його бригаді швидкої медичної допомоги Народицької центральної районної лікарні. Потерпілий від госпіталізації відмовився.