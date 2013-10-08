На Луганщині легковик в’їхав у будинок

У м. Краснодон на Луганщині водій легкового автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням та в’їхав у стіну будинку, внаслідок чого троє осіб загинуло та одна постраждала, яку у важкому стані госпіталізовано.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, ДТП сталося сьогодні вночі.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.