На Луганщині легковик в’їхав у будинок

11:49, 08 жовтня 2013
Новини регіонів
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Троє осіб загинуло

У м. Краснодон на Луганщині водій легкового автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням та в’їхав у стіну будинку, внаслідок чого троє осіб загинуло та одна постраждала, яку у важкому стані госпіталізовано.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, ДТП сталося сьогодні вночі.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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