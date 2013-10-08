На Луганщині легковик в’їхав у будинок
11:49, 08 жовтня 2013Новини регіонів
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Троє осіб загинуло
У м. Краснодон на Луганщині водій легкового автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням та в’їхав у стіну будинку, внаслідок чого троє осіб загинуло та одна постраждала, яку у важкому стані госпіталізовано.
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, ДТП сталося сьогодні вночі.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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