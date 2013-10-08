Херсонщина: троє осіб у реанімації через отруєння грибами

У Херсонській області внаслідок отруєння грибами потрапили до реанімації троє чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Херсонській області, в Цюрупінську у понеділок, 7 жовтня, о 22:05 в оперативний командний центр Управлення ДСНС надійшло повідомлення від чергового лікаря медицини катастроф про госпіталізацію до реанімації Цюрупінської райлікарні з попереднім діагнозом «харчове отруєння (грибами)» трьох чоловік: подружньої пари (чоловік, 39 років, і жінка, 44 років) та їхньої 69-річної сусідки. Всі постраждалі - жителі Цюрупінська.

За даними медиків, стан постраждалих - тяжкий.

За даними УДСНС області, всього з початку року в регіоні отруїлися грибами 19 чоловік, із яких четверо - діти.