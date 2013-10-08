У Вінниці жінка вижила після падіння з 8-го поверху

У Вінниці жінка вижила після падіння з балкону 8-го поверху.

Про це повідомляє Управління ДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 8 жовтня о 06:20 вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення міської клінічної лікарні госпіталізовано 40-річну жительку обласного центру з чисельними переломами.

Як стало відомо, жінка отримала травми внаслідок падіння з балкону квартири на 8 поверсі.

Потерпіла знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні у важкому стані. Причини та обставини події встановлюються.