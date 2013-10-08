Подружжя отруїлося дикорослими грибами

У Житомирі 52-річна жінка та її 57- річний чоловік госпіталізовані з отруєнням дикорослими грибами.

Про це кореспонденту УНІАН розповів головний спеціаліст по зв`язках із громадськістю Департаменту цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації Микола Минчук.

За його словами, 6 жовтня чоловік і жінка отруїлися грибами, які назбирали в лісі.

«Обоє госпіталізовані до Житомирської центральної міської лікарні №2», - уточнив Минчук.

Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Перед цим, 2 жовтня, потрапили до лікарні в стані середньої тяжкості та пролікувалися дві мешканки Житомира.

Загалом, в області за вересень-жовтень зареєстровано 7 випадків отруєння дикорослими грибами.