На Луганщині 25 населених пунктів будуть без води
Із 21 по 25 жовтня
У Луганській області через капітальний ремонт Західної фільтрувальної станції обласного комунального підприємства «Луганськвода» з 21 по 25 жовтня буде тимчасово зупинена подача води в 25 населених пунктів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної державної адміністрації, ЗФС - це найбільша фільтрувальна станція у всій системі водопостачання Луганської області, яка забезпечує водою більш як 50 тисяч жителів 25 населених пунктів регіону. Плановий капремонт потужностей дозволить уникнути аварійних зупинок.
Губернатор Володимир Пристюк доручив керівникам міст і районів, жителі яких одержують воду через ЗФС, попередити людей про планову зупинку водопостачання, щоб вони змогли наперед зробити запаси води. Крім того, в цих населених пунктах губернатор доручив організувати підвезення питної води автоцистернами на час планового відключення.
Західна фільтрувальна станція очищає воду з водозаборів на р. Сіверський Донець і подає її до Лисичанська, Стаханова, Кіровська, Попасної, Первомайська, а також на Алчевськ, Перевальськ, Артемівськ, Зоринськ, Антрацит, Красний Луч і в довколишні селища за попанснянським, перевальським і антрацитівським напрямам.
До виробничого комплексу ЗФС входять джерело водопостачання, водозабірні споруди, магістральні водоводи, блок очисних споруд і шламонакопичувач. Загальна протяжність водоводів становить 233 км.
Плановий капремонт ЗФС спрямовано на те, щоб покращити санітарну якість води, що подається в будинки людей, і забезпечити їх безаварійне водопостачання.