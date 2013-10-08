На Луганщині 25 населених пунктів будуть без води

У Луганській області через капітальний ремонт Західної фільтрувальної станції обласного комунального підприємства «Луганськвода» з 21 по 25 жовтня буде тимчасово зупинена подача води в 25 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної державної адміністрації, ЗФС - це найбільша фільтрувальна станція у всій системі водопостачання Луганської області, яка забезпечує водою більш як 50 тисяч жителів 25 населених пунктів регіону. Плановий капремонт потужностей дозволить уникнути аварійних зупинок.

Губернатор Володимир Пристюк доручив керівникам міст і районів, жителі яких одержують воду через ЗФС, попередити людей про планову зупинку водопостачання, щоб вони змогли наперед зробити запаси води. Крім того, в цих населених пунктах губернатор доручив організувати підвезення питної води автоцистернами на час планового відключення.

Західна фільтрувальна станція очищає воду з водозаборів на р. Сіверський Донець і подає її до Лисичанська, Стаханова, Кіровська, Попасної, Первомайська, а також на Алчевськ, Перевальськ, Артемівськ, Зоринськ, Антрацит, Красний Луч і в довколишні селища за попанснянським, перевальським і антрацитівським напрямам.

До виробничого комплексу ЗФС входять джерело водопостачання, водозабірні споруди, магістральні водоводи, блок очисних споруд і шламонакопичувач. Загальна протяжність водоводів становить 233 км.

Плановий капремонт ЗФС спрямовано на те, щоб покращити санітарну якість води, що подається в будинки людей, і забезпечити їх безаварійне водопостачання.