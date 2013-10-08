Дніпропетровській дитячій лікарні передали медобладнання

Сьогодні генеральний заступник голови правління ПриватБанку Юрій Пікуш передав Дніпропетровській міській дитячій лікарні №6 сертифікат на обладнання вартістю понад 820 тис. грн для відділення з виходжування недоношених дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, Пікуш повідомив журналістів, що кошти були зібрані клієнтами ПриватБанку протягом трьох місяців у рамках довгострокової добродійної програми ПБ «Допомагати просто!».

За його словами, у даному добродійному проекті взяли участь 25 тис. клієнтів, які електронним голосуванням визначили, що на зібрані кошти буде придбано обладнання для порятунку недоношених дітей.

"Це найбільш передове медичне обладнання, яке може врятовувати щорічно сотні дитячих життів. ПриватБанк не тільки організовував збір коштів, а й забезпечив повний контроль за використанням грошей, проведенням тендеру, закупівлею, доставкою і роботою обладнання", – відзначив Пікуш.

Головний лікар Дніпропетровської дитячої лікарні №6 Віктор Слатвицький повідомив, що нове обладнання: столи для новонароджених дітей, системи для неінвазивної вентиляції легенів - змонтовані і вже почали використовуватися. Також лікарня одержала 17 спеціальних систем, які дозволяють вводити ліки недоношеним новонародженим вагою від 500 грамів. Слатвицький уточнив, що відділення для недоношених дітей лікарні розраховане на 40 ліжок, які практично завжди зайняті. Сьогодні тут виходжують 34 немовляти, деяких з них показали представникам ПриватБанку і журналістам.

Раніше партнер добродійного проекту ПБ - Дніпропетровська добродійна організація "Сяйва веселки" вже передала 6-й дитячій лікарні ліків і обладнання на 170 тис. грн.

Добродійна програма ПриватБанку «Допомагати просто!» діє з 2010 року і дає можливість клієнтам банку брати участь у проектах, спрямованих на підтримку дітей-сиріт, тяжкохворих дітей, і цільових проектах допомоги тим, хто постраждав від стихійних лих і катастроф. Зробити свій внесок до доброї справи можна, перерахувавши суму пожертвувань у банкоматах банку або направивши на добродійність дрібну здачу у відділеннях банку (до 1 грн). У рамках програми «Допомагати просто!» вже зібрано 8 млн 136 тис. грн для дитячих будинків і понад 4,5 млн грн - на цільові добродійні програми.