Два райони Києва отримали 30 спецавто «Медична допомога»

Заклади первинної медичної допомоги та лікарі первинної ланки Дарницького та Дніпровського районів Києва отримали 30 спеціалізованих легкових автомобілів «Медична допомога».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, в урочистому врученні машин медикам взяв участь голова КМДА Олександр Попов.

Він зазначив, що головне завдання змін в галузі охорони здоров’я – це поліпшення якості та доступності медичної допомоги для пацієнта, а також створення належних умов праці медичних працівників.

“Саме з цією метою для центрів первинної медико-санітарної допомоги за кошти державного бюджету закуплено 150 спеціалізованих легкових автомобілів «Медична допомога». Таким чином, усі центри первинної медико-санітарної допомоги столиці будуть забезпечені власним автотранспортом», – сказав Попов.

У Департаменті охорони здоров’я пояснили, що нові автомобілі марки Geely допоможуть медикам: здійснювати оперативну доставку аналізів з амбулаторій до лабораторії, нададуть змогу привозити до віддалених районних амбулаторій спеціалістів вузьких спеціальностей з клініко-діагностичних центрів, транспортувати до амбулаторій пацієнтів, яким важко пересуватися.

Передбачено, що незабаром нові спецмашини отримають й інші райони столиці. Загалом на придбання автомобілів з держбюджету виділено 10 млн 785 тис. грн.

У профільному департаменті зауважують, що на придбання медичного автотранспорту та обладнання для центрів первинної медико-санітарної допомоги у 2012 році за рахунок субвенцій з державного бюджету було отримано 150 спеціалізованих автомобілів.