В Одесі перевіряють повідомлення про замінування дитячої лікарні

В Одесі міліція перевіряє повідомлення про замінування Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, о 7.40 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що заміновано обласну дитячу лікарню, розташовану на вул. Академіка Воробйова.

Для перевірки даного повідомлення на місце виїхали співробітники міліції, спеціалісти-вибухотехніки, представники інших служб.

Вживаються необхідні заходи, спрямовані на пошук вибухонебезпечних предметів у приміщеннях лікарні і на прилеглій території.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня, 2 серпня і 12 липня до міліції телефонував невідомий і повідомляв, що має намір підірвати будівлю Приморського райсуду в Одесі, 29 липня аналогічне повідомлення надійшло про замінування Малиновського райсуду Одеси, 29 травня - про замінування адміністративної будівлі Хаджибеївського відділення міліції Одеси. 17 травня аналогічне повідомлення надійшло від чоловіка щодо адміністративної будівлі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України; 13 травня – 3 дзвінки - про замінування Малиновського районного суду Одеси, Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (411-й Центральний військовий клінічний госпіталь) і відділення «УкрСиббанку». Всі повідомлення виявилися неправдивими.

14 травня у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області повідомили, що три неправдиві повідомлення 13 травня зробив 83-річний пенсіонер.