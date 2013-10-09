У Львові тролейбус зіткнувся з автомобілем

У Львові внаслідок зіткнення тролейбуса з автомобілем травмувалися четверо пасажирів тролейбуса.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 8 жовтня, о 16.13 на розі вулиць Кульпарківська - Виговського.

Внаслідок зіткнення тролейбуса маршруту № 2 та легкового автомобіля«Chrysler» постраждали 4 жінки, пасажирки тролейбуса, віком 60-75 років. Їм було надано медичну допомогу, дві жінки від госпіталізації відмовилися.

Причини ДТП з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.