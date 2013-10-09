У хоспісах Києва планується здійснити ремонт

У хоспісах Києва за фінансової підтримки фонду «Відродження» планується здійснити ремонтні роботи на загальну суму близько 1 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Столична влада має намір активізувати розвиток паліативної хоспісної допомоги. Для комплексного вирішення медичних, соціальних та психологічних питань невиліковно хворих пацієнтів опрацьовано загальноміську концепцію паліативної та хоспісної допомоги у Києві.

Сьогодні у Київській міській клінічній лікарні № 2 відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Департаментом охорони здоров’я КМДА та ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної і хоспісної допомоги». За умовами документа всеукраїнська громадська організація та столичні медики співпрацюватимуть у сфері створення служби паліативної допомоги.

«Опрацьовано концепцію розвитку паліативної та хоспісної допомоги в місті Києві. Серед її основних засад – удосконалення надання допомоги у лікуванні та обслуговуванні тяжко хворих людей, створення першого в Україні дитячого центру хоспісної та паліативної допомоги, а також розвиток служби надання паліативної допомоги вдома”, - повідомив заступник голови КМДА Віктор Корж.

За його інформацією, фахівці Департаменту охорони здоров’я здійснюють експертну оцінку потенціалу лікарень з метою їхньої диференціації та створення медичних закладів нового типу, в тому числі хоспісів.

За даними директора Департаменту охорони здоров’я Віталія Мохорєва, у столиці щорічно від онкологічних хвороб помирає близько 5 тис. осіб, від СНІДУ – близько 250 осіб, від туберкульозу – 217. Понад 70% цих людей в останні дні свого життя вкрай потребують паліативної допомоги.

У Департаменті охорони здоров’я інформують, що у столиці розгорнуто 125 хоспісних ліжок, однак відсутність хоспісів для хворих на туберкульоз, СНІД, хронічні неінфекційні захворювання у термінальних стадіях не задовольняє потребу жителів міста в отриманні паліативної та хоспісної допомоги. Усі ці категорії пацієнтів не отримують необхідних соціально-медичних послуг у повному обсязі. Також окремого вирішення потребує питання надання паліативної допомоги дітям. Передусім існує кадрова проблема. З метою підтримки працівників хоспісних відділень з грудня 2012 року міська влада спрямувала виплату муніципальної надбавки до посадового окладу у розмірі 50%. Це дало змогу збільшити середню зарплату лікарів з 3665 до 6300 грн, середнього медичного персоналу - з 3300 до 4500 грн, молодшого персоналу - з 2300 до 3700 грн, зазначають у КМДА.