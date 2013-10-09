В Одеській області внаслідок вибуху газу загинула людина

Порушення правил експлуатації

У місті Балта Одеської області внаслідок вибуху газу у приватному житловому будинку загинула одна особа. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, вибух стався о 23.38 8 жовтня. Внаслідок вибуху постраждала 1 особа, яка померла у лікарні. У будинку зруйновано дах, внутрішні перегородки та вікна. Попередня причина вибуху – порушення правил експлуатації газового обладнання.

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