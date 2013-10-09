На Львівщині поїзд збив 18-річного хлопця
13:04, 09 жовтня 2013Новини регіонів
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Проводиться перевірка
У середу, 9 жовтня, о 01.50 на 5 км перегону «Моршин-Стрий» Державного територіального галузевого об’єднання «Львівська залізниця» дизель-поїздом № 6427 сполученням «Івано-Франківськ – Стрий» смертельно травмовано 18-річного жителя села Верчани Самбірського району Львівщини.
Про це повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
Як зазначається в повідомленні, затримки руху залізничного транспорту не було. Проводиться дослідча перевірка.
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