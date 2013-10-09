Одеса: повідомлення про мінування лікарні виявилося неправдивим

Повідомлення про мінування Одеської обласної дитячої клінічної лікарні в Одесі виявилося неправдивим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, правоохоронці завершили обстеження території лікарні на предмет виявлення закладеної вибухівки.

«З будівель лікарняного комплексу було евакуйовано більш як 2 тис. чоловік – пацієнтів, медперсоналу, студентів-медиків. Були перевірені приміщення чотирьох корпусів: дев`ятиповерхового, п`ятиповерхового і двох двоповерхових будівель. Дирекція розташованою поряд школи надала свої приміщення для евакуйованих дітей на час проведення обстеження будівель лікарні», - повідомили у прес-службі.

Крім того, медичні установи, що розташовані в цьому районі, організували 120 реанімаційних місць на той випадок, якби виникла необхідність розміщувати там пацієнтів дитячої лікарні. Також готові були прийняти хворих й інші медустанови Одеси. Для можливого перевезення пацієнтів задіювали 25 автомобілів «швидкої допомоги».

В даний момент лікарня повернулася до нормального режиму роботи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 7.40 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що замінована обласна дитяча лікарня.

5 вересня, 2 серпня і 12 липня до міліції дзвонив невідомий і повідомляв, що має намір висадити в повітря будівлю Приморського райсуду в Одесі, 29 липня аналогічне повідомлення надійшло про мінування Маліновського райсуду Одеси, 29 травня - про мінування адміністративної будівлі Хаджибеївського відділення міліції Одеси. 17 травня аналогічне повідомлення надійшло від чоловіка щодо адміністративної будівлі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 13 травня – 3 дзвінки - про мінування Малиновського районного суду Одеси, Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (411-й Центральний військовий клінічний госпіталь) і відділення «УкрСиббанку». Всі повідомлення виявилися неправдивими.

14 травня у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області повідомили, що три неправдиві повідомлення 13 травня зробив 83-річний пенсіонер.