У Донецьку почали розслідування діяльності лікарів-акушерів

У Донецьку за заявою батьків новонародженої дитини на цьому тижні почато розслідування діяльності лікарів-акушерів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, до органів прокуратури звернулися батьки новонародженої дитини із заявою про те, що діяльність лікарів стала причиною нинішнього тяжкого стану дитини.

Дані за цим фактом занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов`язків медичним або фармацевтичним працівником, що призвело до тяжких наслідків для неповнолітнього) КК України. В рамках досудового розслідування, яке проводить міліція, буде призначена судово-медична експертиза, на підставі висновків якої буде дана оцінка діям або бездіяльності лікарів.

Хід розслідування перебуває на контролі прокуратури Ленінського району м. Донецька.

Як стало відомо УНІАН із неофіційних джерел, ця новонароджена дитина в даний час перебуває в реанімаційному відділенні медустанови в коматозному стані.