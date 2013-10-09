Кіровоградщина: чотирирічна дитина отруїлася грибами

У Кіровоградській області грибами отруїлася чотирирічна дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в області, вчора, 8 жовтня, до неврологічного відділення дитячої обласної лікарні з отруєнням грибами госпіталізовано 4-річну дівчинку з с. Семенасте Новоукраїнського району. Наразі стан дитини середнього ступеня тяжкості.

Також вчора, 8 жовтня, у Долинському районі області двоє сестер одинадцяти та сімнадцяти років отруїлися грибами та були госпіталізовані до неврологічного відділення дитячої обласної лікарні. Гриби вживали і батьки дівчат, проте до лікарні потрапили лише діти. Наразі хворі перебувають в стані середнього ступеня тяжкості.