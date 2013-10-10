У Донецьку пройшов конкурс краси для дівчат на візках

У Донецькому національному академічному театрі опери та балету ім. Солов`яненка пройшов 5-й Міжнародний конкурс краси для дівчат на візках «Краса без обмежень - 2013» .

Як передає кореспондент УНІАН, підтримати учасників конкурсу приїхала і дружина Президента України Людмила Янукович, у якої сьогодні день народження.

Учасницями цьогорічного фіналу конкурсу в Донецьку стали 16 дівчат з різних регіонів України та країн СНД - Росії, Білорусі, Молдови. Всього у відбіркових турах взяли участь близько 150 дівчат , але ті, хто приїхав до Донецька - стали фіналістами конкурсу.

Організаторами конкурсу традиційно виступили Управління у справах сім`ї та молоді Донецької облдержадміністрації, обласна організація інвалідів. Організатори підкреслили, що метою конкурсу є залучення молоді з інвалідністю до культурних та духовних цінностей, розвиток творчих здібностей інвалідів.

Відкриваючи урочистий захід, голова Донецької обласної ради Андрій Федорук наголосив, що всі учасниці цього конкурсу «своїм прикладом дають можливість людям, які опинилися в складних життєвих умовах, повірити в себе, дають їм можливість наповнити життя новим змістом».

Учасниці - фіналістки виконали пісні і танці на інвалідних візках, продемонструвавши тим самим свою величезну любов до життя, свою красу і неабиякі здібності. Переможницею конкурсу стала Олена Оніщук з міста Балта Одеської області.