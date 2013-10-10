У Харкові з 8 поверху випав та загинув 4-річних хлопчик

У Харкові з вікна багатоповерхового житлового будинку випав 4-річних хлопчик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, надзвичайна подія сталася вчора близько 15.00 на території житлового масиву Салтівка.

Дитина вийшла з квартири на сходову клітину разом із матір’ю. Коли жінка зачиняла двері, хлопчик побіг сходовою клітиною вниз, однак не встиг зупинитися перед вікном. Дитина 2009 року народження, розбивши собою скло, випала з вікна сходової клітини між 9 та 8 поверхами.

Постраждалого одразу доставили до лікарні, де він через 1,5 години помер.

Дані про подію внесені до ЄРДР за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). Розслідування проводить міліція. Прокуратура процесуально керує ходом розслідування.

Крім того, прокуратура проведе повну перевірку умов утримання під’їзду відповідальними за це установами.