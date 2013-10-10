П’яний водій врізався в групу студентів: загинули молоді дівчата

Минулої ночі у Хотинському районі Чернівецької області п’яний водій врізався в групу студентів: двоє загинуло, ще двоє - у реанімації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно 20-річного буковинця М., який, перебуваючи, за попередніми даними, у стані алкогольного сп’яніння, на автомобілі марки "Ауді 100" опівночі у Клішківцях здійснив наїзд на чотирьох молодих людей.

Дві студентки Новоселицького медичного коледжу (1996 та 1997 рр. народження) від отриманих тілесних ушкоджень загинули, а двоє хлопців (1991 та 1996 рр. народження) за допомогою карети швидкої медичної допомоги доставлені до Хотинської районної лікарні і перебувають у реанімації.

Зазначений факт 10 жовтня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Розслідування перебуває на особливому контролі прокурора області.