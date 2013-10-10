Житомиру можуть відключити воду

Житомир опинився під загрозою відключення від водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на сесії Житомирської міської ради повідомив заступник Житомирського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимир Кропивницький.

За його словами, «через борги та заблоковані сьогодні рахунки КП «Житомирводоканалу» місто Житомир може залишитися без водопостачання».

При цьому Кропивницький запропонував депутатам сьогодні розглянути цю питання на сесії міськради.

Він пояснив, що КП «Житомирводоканал» не отримує від держави належної йому субвенції з відшкодування різниці у тарифах та має інші борги.

З цього приводу Кропивницький запропонував прийняти на сесії відповідне звернення до прем’єр-міністра Миколи Азарова та Президента України Віктора Януковича.

Це питання депутати включили до розгляду на сесії міської ради.

У прес-службі КП « Житомирводоканал» УНІАНу підтвердили оприлюднену Кропивницьким інформацію.