На Закарпатті врятували чоловіка, який впав у башту

В Ужгородському районі Закарпатської області бійці обласного управління ДСНС врятували чоловіка, який впав у середину водонапірної башти заввишки майже 30 метрів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі УДСНС України у Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, пригода трапилася вночі 10 жовтня. Близько 01:30 в оперативно-рятувальну службу Закарпаття повідомили, що в селі Паладь Комарівці Ужгородського району з висоти близько 30 метрів впав 35-річний місцевий мешканець.

На місце події приїхали рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного управління ДСНС і з’ясували, що чоловік впав у середину непрацюючої водонапірної башти майже з 30-метрової висоти.

При цьому, у діаметрі труба була досить вузькою — всього близько півтора метра.

«Четверо рятувальників, озброївшись спеціальним обладнанням, спустилися до потерпілого, де обв’язали його рятувальними мотузками, й підняли нагору. Далі бійці ДСНС успішно доправили потерпілого до низу, де на нього вже чекали медики двох «швидких», - уточнили в прес-службі.

На момент рятувальної операції травмований перебував у шоковому стані, але при свідомості.

Наразі, за даними УДСНС України у Закарпатській області, потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні Ужгородської центральної міської клінічної лікарні. «На щастя «верхолаза», він таки народився в сорочці, бо загрози його життю немає. Однак, процес лікування буде довготривалим і важким, адже чоловік отримав політравми різного ступеню важкості», - повідомили в прес-службі.

Деталі й обставини справи, а насамперед те, чому чоловік опівночі поліз на водонапірну башту, наразі з’ясовують рятувальники.