У Львові проведуть інвентаризацію всіх каналізаційних люків

У Львові буде проведено інвентаризацію кожного каналізаційного люка міста через нещасний випадок із падінням хлопчика в каналізаційний колодязь.

Як передає кореспондент УНІАН про це заявив журналістам міський голова Львова Андрій Садовий, який особисто побував на місці падіння хлопчика в каналізаційний люк.

«Це велика біда. Ми будемо з’ясовувати всі деталі. Проведемо інвентаризацію кожного люка по Львову. Те, що сталось сьогодні, - це жахливо. Це не підлягає дискусії. Сьогодні треба знайти цю дитину. Безперечно, буде відкрито кримінальне провадження по цьому факту, будуть покарані всі, але зараз основне завдання – шукати дитину. Всі сили “Львівводоканалу” кинуті на те, аби знайти дитину», - зазначив Андрій Садовий.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, хлопчика, який впав у каналізаційний колодязь на вулиці Широкій біля будинку №86, досі шукають. До пошуку залучено 15 працівників КП «Львівводоканал», працюють рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Львові на вулиці Широкій (мікрорайон Левандівка) хлопчик провалився в каналізаційний колодязь. За попередніми даними, трагедія сталася коли хлопчик разом із батьком йшов вулицею і, ступивши на кришку каналізаційного колодязя, провалився всередину. Вік дитини 2,5-3 роки. Рятувальники витягли з каналізаційного колодязя батька хлопчика, який кинувся рятувати малюка, але не зміг. Зараз він перебуває в шоковому стані.