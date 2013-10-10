У Тернополі магазин порушував заборону на торгівлю алкоголем

У Тернополі сьогодні демонтували магазин, який попри заборону місцевої влади торгував алкоголем у вечірню пору.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, демонтаж торгівельного павільйону «Інга» на проспекті Злуки здійснювався на підставі рішення виконавчого комітету.

«Даний об’єкт не має документів, що посвідчують право користування землею, дозвіл управління торгівлі теж відсутній. Крім того тут здійснювався продаж алкоголю в нічний час, продаж тютюнових та слабоалкогольних виробів неповнолітнім, регулярно поруч з магазином фіксувалися порушення громадського порядку», – пояснив причини демонтажу керівник робочої групи з проведення демонтувальних робіт, спеціаліст міського управління ЖКГ Віктор Снітинський.

За даними прес-служби мерії, під час демонтажу співвласник об’єкту торгівлі намагався перешкодити виконанню рішення міськради, кидався під колеса комунальної техніки та відбирав у робочих спецзасоби.

Попри це робочій групі вдалося з допомогою лому та вогнеріжучого апарата відімкнути двері павільйону, спільно з правоохоронними органами здійснити опис товарів та розпочати демонтаж.

Попередньо у мерію неодноразово надходили скарги на діяльність даного магазину від жителів прилеглих будинків, однак закрити торговельний павільйон ніяк не вдавалося, оскільки всі заборонні рішення підприємець брався оскаржувати в судах, а судові процеси затягувалися.

Магазин «Інга» був широко відомим в Тернополі об’єктом торгівлі, оскільки це було чи не єдине місце, де серед ночі попри заборону місцевої влади вдавалося придбати алкоголь.