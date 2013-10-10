У Львові ще не знайшли дитину, яка впала в колектор

Прокуратура Львова відкрила кримінальне провадження за фактом падіння дитини в каналізаційний колектор.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Львова.

За процесуального керівництва прокуратури Залізничного району Львова за фактом службової недбалості посадових осіб львівського міського комунального підприємства «Водоканал», на балансі якого перебуває згаданий колектор, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК України.

Як зазначається у повідомленні, за попередніми даними, хлопчик провалився у каналізаційний колодязь, наступивши на неналежно закріплену металеву кришку колектора. Наразі на місці події, по вулиці Широкій тривають рятувально-пошукові роботи.

У разі доведення вини вказаних посадовців, їм загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Львові на вулиці Широкій (мікрорайон Левандівка) хлопчик провалився в каналізаційний колодязь. За попередніми даними, трагедія сталася коли хлопчик разом із батьком йшов вулицею і, ступивши на кришку каналізаційного колодязя, провалився всередину. Вік дитини 2,5-3 роки. Рятувальники витягли з каналізаційного колодязя батька хлопчика, який кинувся рятувати малюка, але не зміг. Зараз він перебуває в шоковому стані.