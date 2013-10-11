У Києві 2 години гасили пожежу в багатоповерхівці

У Києві вчора майже дві години гасили пожежу в багатоповерхівці по вул. Дяченка, 20 б, у Дарницькому районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві, інформація про загоряння надійшла до рятувальників о 15:04.

На допомогу мешканцям 7-поверхового будинку прибули рятувальники з найближчих Державних пожежно-рятувальних частин, котрі евакуювали 15 осіб.

Вогонь було повністю ліквідовано о 16.42. Пожежею пошкоджено близько 20 кв. м утеплювача даху.

Причина пожежі та розмір завданого збитку наразі встановлюється, йдеться в повідомленні.