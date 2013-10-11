Сумщина: врятовано жінку, яка впала у яму з мастилами

У місті Глухів Сумської області міліціонер цього тижня допоміг врятувати жінку, яка впала в шестиметрову яму, наповнену відходами мастил та нафтопродуктів.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області.

«У Глухові 37-річна жінка впала в шестиметрову яму, наповнену відходами масла та нафтопродуктів. Декілька годин вона кликала на допомогу. І коли шансів на порятунок, здавалося, вже не лишилось, допомога прийшла від міліціонера. Він не тільки вжив усіх заходів, аби звільнити постраждалу із страшного «полону», а й відвіз її до лікарні, аби там надали необхідну медичну допомогу», - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦЗГ, подія сталася в понеділок. Ррятівником жінки став інспектор Глухівського відділу міліції Олександр Дубровський. Повертаючись на авто від батьків близько третьої години ночі, він біля свого будинку почув крик про допомогу. Її потребувала жінка, яка, намагаючись скоротити собі шлях додому, у темряві не побачила відкритої ями з відходами масла, солярки та бензину. На момент, коли її почули, вона там, знесилена, трималася більше 5 годин.

Спершу правоохоронець сам намагався витягти потерпілу за допомогою ременів безпеки та взятої з дому драбини. Але це, враховуючи глибину ями та слизькі від мазуту руки жінки, не дало результату. І лише коли за викликом Дубровського на місце події прибули рятувальники, «полонену» вдалося витягти з пастки та машиною міліціонера відправити до лікарні.

«Наразі врятована жінка проходить курс лікування, загрози її життю немає», - повідомляє СЗГ УМВС.