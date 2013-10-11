В Івано-Франківську отруїлися газом учні медичного коледжу
09:35, 11 жовтня 2013Новини регіонів
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У задовільному стані
В Івано-Франківську до обласної дитячої лікарні госпіталізовано 7 дітей з коледжу Національного медичного університету.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, вони отруїлися газом, що розпилив учень з газового балончика.
Діти перебувають у задовільному стані. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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